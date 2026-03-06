PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0164 --Mehr Bürgernähe und neue digitale Zugänge im Präventionszentrum--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	27.03.2026

Die Polizei Bremen entwickelt ihre Präventionsarbeit weiter und stellt das Präventionszentrum organisatorisch und räumlich neu auf. Ziel ist es, die Angebote noch besser auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger auszurichten und Prävention künftig noch einfacher zugänglich zu machen.

Dafür zieht das Präventionszentrum am 20. März 2026 in das Polizeipräsidium um. Die engere Anbindung an weitere Fachbereiche der Polizei ermöglicht kurze Abstimmungswege und stärkt die Zusammenarbeit - wichtige Voraussetzungen, um Präventionsangebote weiterzuentwickeln und neue Formate zu erproben.

Beratungsgespräche werden in der kommenden Zeit weiterhin sowohl im Polizeipräsidium als auch am bisherigen Standort Am Wall angeboten. So bleibt das Angebot für Bürgerinnen und Bürger gut erreichbar. Parallel arbeitet die Polizei Bremen daran, ihre Präventionsangebote weiter zu modernisieren. Dazu gehört unter anderem eine digitale Terminvereinbarung, die eine noch einfachere und zielgerichtetere Kontaktaufnahme ermöglichen soll. Dadurch stärkt die Polizei Bremen ihre präventiven Angebote und setzt verstärkt auf Bürgernähe, moderne Zugänge und eine serviceorientierte Beratung.

Die Queersensible Anzeigenaufnahme Am Wall ist von dieser Veränderung nicht betroffen und bleibt weiterhin dort angesiedelt.

Derzeit steht der Service des Präventionszentrums aufgrund der Umstrukturierung und Neuaufstellung nur telefonisch zur Verfügung. In der Zeit vom 16.03.2026 bis 27.03.2026 ist eine Kontaktaufnahme nur per E-Mail möglich: Praeventionszentrum@polizei.bremen.de. Alle aktuellen Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage www.Polizei.Bremen.de.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

