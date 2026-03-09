PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HB: Nr.: 0170 --Teil des Ohres abgebissen - Streit in Linienbus eskaliert--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn, Schwaneweder Straße
Zeit: 	08.03.26, 19.30 Uhr

Am Sonntagabend eskalierte in einem Linienbus im Bremer Stadtteil Blumenthal ein Streit zwischen einem 26 Jahre alten Mann und einem 14-Jährigen. Der Mann biss dem Jugendlichen dabei ein Teil seines Ohres ab.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es während der Busfahrt zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 26-Jährigen und dem Jugendlichen. Auslöser soll ein zu laut abgespieltes Smartphone des Erwachsenen gewesen sein. Im weiteren Verlauf entwickelte sich aus dem Streit eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der 26-Jährige dem 14-Jährigen in das Ohr biss. Dabei wurde ein Teil des Ohres herausgerissen.

Mehrere Fahrgäste versuchten, die Situation zu schlichten. In diesem Zusammenhang wurde ein Mann, der eingreifen wollte, von dem Vater des 26-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Der 14-Jährige wurde durch Rettungskräfte versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei nahm den 26-jährigen Tatverdächtigen mit zur Wache. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete er Widerstand. Gegen ihn werden nun Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte geführt.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

