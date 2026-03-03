POL-HS: Gartengeräte aus Schuppen entwendet

Kreis Heinsberg (ots) - Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden: Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss: - Heinsberg-Dremmen: Am Dorfweg (Alkohol) - Übach-Palenberg-Übach: Am Bucksberg (Alkohol) - Hückelhoven: Mokwastraße (Btm) - Hückelhoven: Balthazarstraße / Mokwastraße (Alkohol) Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt ...

mehr