POL-HS: Gartengeräte aus Schuppen entwendet
Heinsberg-Kirchhoven (ots)
In der Stapper Straße brachen unbekannte Täter in einen Schuppen eines Gewerbeparks ein und entkamen mit diversen Gartengerätschaften. Der Einbruch fand zwischen Freitag (27. Februar), 12 Uhr und Montag (2. März), 07.20 Uhr, statt.
