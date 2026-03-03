PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gartengeräte aus Schuppen entwendet

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

In der Stapper Straße brachen unbekannte Täter in einen Schuppen eines Gewerbeparks ein und entkamen mit diversen Gartengerätschaften. Der Einbruch fand zwischen Freitag (27. Februar), 12 Uhr und Montag (2. März), 07.20 Uhr, statt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

