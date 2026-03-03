POL-HS: Pakete und E-Scooter aus Garten gestohlen
Heinsberg-Oberbruch (ots)
Zwischen dem 22. Februar (Sonntag), 15 Uhr und dem 2. März (Montag), 19.30 Uhr, gelangten unbekannte Personen auf ein an der Parkstraße gelegenes Gartengrundstück, wo sie zwei Pakete und einen E-Scooter stahlen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell