Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach Trickdiebstahl

Hückelhoven-Doveren (ots)

Eine ältere Frau wurde am 28. Februar (Samstag) Opfer eines Trickdiebstahls. Sie hielt sich gegen 15.20 Uhr auf dem Dammweg auf, als neben ihr ein schwarzes Auto hielt. Aus dem Fond stieg eine junge Frau aus, fragte die Seniorin nach dem Weg und wollte ihr plötzlich ein Geschenk machen. Sie drückte ihr eine Parfümverpackung und einen Geldschein in die Hand und hängte ihr zudem eine goldene Kette um den Hals. Zu diesem Zeitpunkt trug die Hückelhovenerin selber eine Goldkette. Sie äußerte, dass sie keine Geschenke wolle und drückte die Unbekannte zurück. Die nahm daraufhin das Parfüm und den Geldschein wieder an sich. Als sie der Rentnerin die Goldkette wieder vom Hals zog, nahm sie die Kette an sich, die die Frau bereits zuvor trug. Der schwarze Wagen, der von einer männlichen Person gelenkt wurde, verschwand in Fahrtrichtung Mölleberg / Robert-Jansen-Straße. Die Trickdiebin war etwa 18 bis 20 Jahre alt und zirka 155 Zentimeter groß. Sie war schwarz gekleidet, wirkte südländisch, sprach lediglich gebrochenes Deutsch und trug ein auffälliges goldenes Kopftuch. Wem ist die Frau mit dem goldenen Kopftuch auf dem Dammweg aufgefallen und kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

