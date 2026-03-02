PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Farbschmierereien durch Graffiti

Hückelhoven-Baal (ots)

Am Freitagabend (27. Februar) kam es in Baal zwischen 19 Uhr und 20 Uhr zu mehreren Farbschmierereien, bei denen bislang unbekannte Täter mindestens fünf Pkw, zwei Hauswände, ein Garagentor sowie einen Stromkasten mit Farbe besprühten. Die Tatorte lagen in den Straßen Am Alten Bahnhof, Am Hang sowie in der Herderstraße.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

