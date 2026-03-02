PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Falsche Pflegedienstmitarbeiterin bestiehlt Seniorin
Zeugensuche

Wegberg (ots)

Am Samstag (28. Februar) erschien in der Beecker Straße eine junge Frau gegen 18.20 Uhr an der Wohnungstür einer älteren Anwohnerin. Sie gab an, Mitarbeiterin des Pflegedienstes zu sein, der die Seniorin tatsächlich regelmäßig betreut. Ferner behauptete die Unbekannte, dass die eigentliche betreuende Pflegekraft beim letzten Besuch etwas vergessen habe und sie nun in der Wohnung danach suchen müsse. Die 93-Jährige ließ die Frau daraufhin in die Wohnung, in der sie sich etwa 5 Minuten aufhielt und danach verabschiedete. Später stellte die Bewohnerin fest, dass die falsche Mitarbeiterin mehrere Ringe entwendet hatte. Sie war etwa 18 bis 20 Jahre alt, hatte schwarze Haare und war schwarz gekleidet.

Wem ist die Frau auf der Beecker Straße aufgefallen und wer kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

