POL-HS: Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet
Heinsberg-Oberbruch (ots)
Am Aloysiusplatz schlugen unbekannte Personen die Seitenscheibe eines Kfz ein und entkamen mit diversen Werkzeugen, die sie im Fahrzeuginnenraum fanden. Die Tat ereignete sich zwischen dem 28. Februar (Samstag), 16 Uhr, und dem 1. März (Sonntag), 15 Uhr.
