POL-HS: Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet

Hückelhoven-Brachelen (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Straße Am Güterbahnhof Zutritt in eine Halle, in der ein Wohnmobil sowie ein Wohnwagen untergestellt waren. Nach ersten Erkenntnissen drangen sie in beide Fahrzeuge ein. Aus dem Mobil stahlen sie einen Kaffeevollautomaten, einen Fernseher sowie eine Kühltruhe. Ob sie auch im Wohnanhänger Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme ...

