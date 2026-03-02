PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am Aloysiusplatz schlugen unbekannte Personen die Seitenscheibe eines Kfz ein und entkamen mit diversen Werkzeugen, die sie im Fahrzeuginnenraum fanden. Die Tat ereignete sich zwischen dem 28. Februar (Samstag), 16 Uhr, und dem 1. März (Sonntag), 15 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

