Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Peugeot

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Zwischen Mittwochabend (25. Februar), 19 Uhr und Donnerstagvormittag (26. Februar), 11.40 Uhr, stahlen unbekannte Personen einen auf der Gendorfer Straße abgestellten Peugeot Expert Traveller, an dem Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht waren.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

