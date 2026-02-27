POL-HS: Diebstahl eines Peugeot

Kreis Heinsberg (ots) - Heinsberg-Schleiden - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Am Donnerstag, dem 26.02.2026, ereignete sich um 17:34 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Einmündung der B221 und der Straße "Alte Landstraße". Dabei kollidierte ein Kraftrad mit einem PKW, wobei der der Fahrer des Kraftrads schwer verletzt wurde. Er wurde mittels ...

