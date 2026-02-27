POL-HS: Diebstahl eines Peugeot
Hückelhoven-Ratheim (ots)
Zwischen Mittwochabend (25. Februar), 19 Uhr und Donnerstagvormittag (26. Februar), 11.40 Uhr, stahlen unbekannte Personen einen auf der Gendorfer Straße abgestellten Peugeot Expert Traveller, an dem Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht waren.
