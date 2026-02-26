Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrüger holen Girokarte an Haustür ab

Zeugensuche

Wassenberg (ots)

Einem unbekannten Anrufer, der sich als Mitarbeiter einer Bank vorstellte, gelang es, am Mittwochvormittag (25. Februar) eine ältere Frau davon zu überzeugen, dass von ihrem Konto eine mittlere vierstellige Summe widerrechtlich abgebucht worden sei. Der Anrufer schlug vor, dass Konto sperren zu lassen und erfragte sensible persönliche Bankdaten. Nach diesem Telefonat rief noch eine weibliche Person an, die die Seniorin beruhigte. Gegen 12 Uhr erschien dann ein Unbekannter in der Charles-Lindbergh-Straße an der Wohnanschrift der Frau, der ebenfalls vorgab, für die Bank zu arbeiten. Er erfragte die Geheimnummer, ohne die er die Kontokarte angeblich nicht sperren lassen könne, und ließ sich zudem die Karte aushändigen. Kurze Zeit danach setzten die Betrüger die Karte bereits widerrechtlich ein. Der Abholer war ein etwa 25 bis 30 Jahre alter europäisch wirkender Mann. Er war zirka 180 Zentimeter groß und dunkel gekleidet. Ob es einen Zusammenhang zu dem Betrug in Geilenkirchen-Bauchem gibt, der in ähnlicher Weise begangen wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Wer hat den beschriebenen Täter zur in Rede stehenden Tatzeit in der Charles-Lindbergh-Straße gesehen und kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell