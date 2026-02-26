PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Erkelenz (ots)

Am Mittwoch (25. Februar) verschafften sich Einbrecher in der Karl-Platz-Straße, zwischen 07.15 Uhr und 16.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

