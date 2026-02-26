POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Geilenkirchen-Bauchem (ots) - Am 25. Februar (Mittwoch) erhielt eine Seniorin den Anruf einer weiblichen Person, die sich als Bankmitarbeiterin ausgab, Sie erzählte am Telefon, dass die EC-Karte der alten Frau manipuliert worden sei und deshalb ausgetauscht werden müsse. Weiterhin bot sie an, dass die Bankkarte zu Hause abgeholt werden könne. Die 85-Jährige ließ ...

mehr