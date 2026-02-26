POL-HS: Tageswohnungseinbruch
Erkelenz (ots)
Am Mittwoch (25. Februar) verschafften sich Einbrecher in der Karl-Platz-Straße, zwischen 07.15 Uhr und 16.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.
