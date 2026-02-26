PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Debitkarten an falsche Bankmitarbeiter ausgehändigt
Zeugensuche

Geilenkirchen-Bauchem (ots)

Am 25. Februar (Mittwoch) erhielt eine Seniorin den Anruf einer weiblichen Person, die sich als Bankmitarbeiterin ausgab, Sie erzählte am Telefon, dass die EC-Karte der alten Frau manipuliert worden sei und deshalb ausgetauscht werden müsse. Weiterhin bot sie an, dass die Bankkarte zu Hause abgeholt werden könne. Die 85-Jährige ließ sich darauf ein. Gegen 13.45 Uhr erschien dann ein Mann an der Wohnungstür in der Straße Im Gang. Die Frau händigte ihm zwei Debitkarten sowie die dazugehörigen Geheimnummern aus. Der Abholer war etwa 170 Zentimeter groß, hatte kurze dunkle Haare, ein südländisches Erscheinungsbild und einen Vollbart. Kurz danach wurden die Karten bereits rechtswidrig eingesetzt. Ob es einen Zusammenhang zu dem Betrug in Wassenberg gibt, der in ähnlicher Weise begangen wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Wer hat den beschriebenen Täter zur in Rede stehenden Tatzeit in der Straße Im Gang gesehen und kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

