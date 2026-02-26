POL-HS: Scheibe an Auto eingeschlagen
Geilenkirchen (ots)
In der Merowingerstraße schlugen unbekannte Personen vermutlich in der Nacht zu Mittwoch (25. Februar) die Scheibe an einem geparkten Auto ein und stahlen aus dem Fahrzeuginnenraum eine Tasche.
