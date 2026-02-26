POL-HS: Fahrräder aus Gartenschuppen entwendet
Heinsberg-Waldenrath (ots)
Zwischen dem 24. Februar (Dienstag), 18.30 Uhr, und dem 25. Februar (Mittwoch), 09.45 Uhr, drangen Unbekannte am Straetener Weg gewaltsam in einen Gartenschuppen ein und entwendeten zwei Fahrräder.
