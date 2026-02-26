PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrräder aus Gartenschuppen entwendet

Heinsberg-Waldenrath (ots)

Zwischen dem 24. Februar (Dienstag), 18.30 Uhr, und dem 25. Februar (Mittwoch), 09.45 Uhr, drangen Unbekannte am Straetener Weg gewaltsam in einen Gartenschuppen ein und entwendeten zwei Fahrräder.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

