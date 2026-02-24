POL-HS: Werkzeuge aus Firmenfahrzeug gestohlen
Übach-Palenberg-Boscheln (ots)
Zwischen dem 22. Februar (Sonntag), 20 Uhr und dem 23. Februar (Montag), 7 Uhr, schlugen Unbekannte an einem Firmenfahrzeug, das auf der Römerstraße abgestellt war, eine Scheibe ein und stahlen aus dem Innenraum mehrere Werkzeuge.
