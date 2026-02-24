Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mann wird in Wohnhaus überfallen

Zeugensuche

Gangelt-Birgden (ots)

Am Montagabend (23. Februar) kam es an der Gaterstraße zu einem Raub in einem Wohnhaus. Gegen 19.45 Uhr klingelte es an der Haustür eines 60 Jahre alten Mannes. Als er die Tür öffnete, drängten ihn zwei bislang unbekannte junge Männer in das Haus zurück, wendeten körperliche Gewalt an und verlangten die Herausgabe von Geld. Was die Räuber genau erbeuteten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest und ist zurzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Einer der Täter war etwa 20 bis 30 Jahre alt, zirka 185 Zentimeter groß, hatte kurze schwarze Haare, eine dunkle Hautfarbe und war schwarz gekleidet. Sein Begleiter war etwa gleichalt und zirka 180 Zentimeter groß. Er hatte eine schwarze Hautfarbe, kurze schwarze Haare und war ebenfalls schwarz gekleidet.

Wer hat die Männer zur in Rede stehenden Tatzeit auf der Gaterstraße gesehen und kann Angaben zu deren Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell