POL-HS: Einbruch in Gebäude der Tagespflege
Hückelhoven-Hilfarth (ots)
Vermutlich in der Nacht zu Samstag (21. Februar) gelangten Unbekannte in der Callstraße gewaltsam in das Gebäudeinnere einer Tagespflege und erbeuteten dort neben Bargeld ein Laptop.
