Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Gebäude der Tagespflege

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Vermutlich in der Nacht zu Samstag (21. Februar) gelangten Unbekannte in der Callstraße gewaltsam in das Gebäudeinnere einer Tagespflege und erbeuteten dort neben Bargeld ein Laptop.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

