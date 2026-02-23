Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Wegberg-Beeckerheide (ots)

Am Abend des 20. Februar (Freitag) drangen zwei Einbrecher, die von einer Videokamera erfasst wurden, gegen 22 Uhr gewaltsam in ein Haus am Efeuweg ein und durchsuchten alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob sie erfolgreich waren, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest.

