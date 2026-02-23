PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Wegberg-Beeckerheide (ots)

Am Abend des 20. Februar (Freitag) drangen zwei Einbrecher, die von einer Videokamera erfasst wurden, gegen 22 Uhr gewaltsam in ein Haus am Efeuweg ein und durchsuchten alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob sie erfolgreich waren, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Lagerhalle nach Einbruch verwüstet

    Erkelenz-Kuckum (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am Kuckumer Quellenweg Zutritt in eine Lagerhalle, aus der sie Kupferrohre stahlen. Während der Tat besprühten sie die Wände mit Graffiti und entleerten einen Feuerlöscher. Die Tat ereignete sich am vergangenen Wochenende am Samstagnachmittag (21. Februar) zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Etliche Grabstätten beschädigt

    Übach-Palenberg-Palenberg (ots) - Vermutlich in der Nacht zu Samstag (21. Februar) beschädigten unbekannte Personen an der Alten Aachener Straße auf dem Friedhof Palenberg über 20 Grabstätten und entwendeten diversen Grabschmuck. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Werkzeuge aus Firmenfahrzeug entwendet

    Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots) - An der Heerlener Straße öffneten unbekannte Täter gewaltsam einen Firmentransporter und entwendeten mehrere Werkzeuge. Der Tatzeitraum lag zwischen Samstagnachmittag (21. Februar), 15.30 Uhr, und Sonntagmorgen (22. Februar), 09.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren