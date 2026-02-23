Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter Mann bestielt Seniorin im Lebensmitteldiscounter

Zeugensuche

Hückelhoven (ots)

Eine 77 Jahre alte Hückelhovenerin erledigte am Samstagvormittag (21. Februar) an der Parkhofstraße im ALDI ihre Einkäufe. Als sie ihre Waren bereits bezahlt hatte und sich hinter dem Kassenbereich befand, wo sie ihren Einkauf in Beutel verpackte, nahm ein bislang unbekannter Mann gegen 11.35 Uhr den Beutel, der am Einkaufswagen der Seniorin hing, im Vorbeigehen an sich und verließ den Lebensmitteldiscounter. Im Beutel befand sich die Geldbörse der alten Frau, in der sich diverse Ausweisdokumente befanden. Der Dieb, dessen Tat auf Videoaufnahmen dokumentiert wurde, war etwa 30 bis 40 Jahre alt und zirka 170 bis 180 Zentimeter groß. Er hatte kurze dunkle Haare, trug einen dunklen Kinnbart mit Schnauzer und war mit einem blauen Strickpullover, einer blauen Daunenweste, Jeanshose sowie blau / weißen Sneaker bekleidet. Zudem trug er eine blaue Baskenmütze. Wer hat den Mann gesehen und kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell