POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende
Kreis Heinsberg (ots)
Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:
Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:
- Heinsberg-Kempen: Stahe (Alkohol) - Wassenberg-Schaufenberg: Schaufenberg (Alkohol + Btm)
Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.
Fahren ohne Fahrerlaubnis:
In
- Gangelt: An der Weißdornhecke - Übach-Palenberg-Boscheln: Roermonder Straße - Erkelenz: Kölner Straße / Lindenweg - Wassenberg-Rothenbach: Rothenbach
stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.
