PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

   - Heinsberg-Kempen: Stahe (Alkohol)
   - Wassenberg-Schaufenberg: Schaufenberg (Alkohol + Btm)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

   - Gangelt: An der Weißdornhecke
   - Übach-Palenberg-Boscheln: Roermonder Straße
   - Erkelenz: Kölner Straße / Lindenweg
   - Wassenberg-Rothenbach: Rothenbach

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Gebäude der Tagespflege

    Hückelhoven-Hilfarth (ots) - Vermutlich in der Nacht zu Samstag (21. Februar) gelangten Unbekannte in der Callstraße gewaltsam in das Gebäudeinnere einer Tagespflege und erbeuteten dort neben Bargeld ein Laptop. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Unbekannter Mann bestielt Seniorin im Lebensmitteldiscounter / Zeugensuche

    Hückelhoven (ots) - Eine 77 Jahre alte Hückelhovenerin erledigte am Samstagvormittag (21. Februar) an der Parkhofstraße im ALDI ihre Einkäufe. Als sie ihre Waren bereits bezahlt hatte und sich hinter dem Kassenbereich befand, wo sie ihren Einkauf in Beutel verpackte, nahm ein bislang unbekannter Mann gegen 11.35 Uhr den Beutel, der am Einkaufswagen der Seniorin ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

    Wegberg-Beeckerheide (ots) - Am Abend des 20. Februar (Freitag) drangen zwei Einbrecher, die von einer Videokamera erfasst wurden, gegen 22 Uhr gewaltsam in ein Haus am Efeuweg ein und durchsuchten alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob sie erfolgreich waren, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren