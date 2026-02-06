Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verfassungsfeindliche Schmierereien in Windberg: Wer kann Hinweise geben?

Mönchengladbach (ots)

In den vergangenen Tagen hat mindestens ein unbekannter Täter mehrfach im Stadtteil Windberg mit schwarzer oder weißer Farbe verfassungsfeindliche Symbole an Stromkästen, Glascontainer, Zäune und ähnliches gesprüht.

Die Kriminalinspektion Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in den zurückliegenden Tagen rund um die Marienburger Straße und die Lindenstraße etwas Verdächtiges beobachtet?

Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell