Polizei Mönchengladbach

POL-MG: KIA gestohlen - Polizei sucht Hinweise

Mönchengladbach / Viersen (ots)

Mindestens eine unbekannte Person hat am Donnerstag, 5. Februar, zwischen 5.45 Uhr und 15 Uhr einen Kia Ceed vom Park-and-Ride-Parkplatz an der Kaldenkirchener Straße zwischen Viersen und Mönchengladbach entwendet.

Der Kia Ceed aus dem Jahr 2023 hat das amtliche Kennzeichen BM-ES 242.

Haben Sie im genannten Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht? Oder können Sie Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben?

Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02161-290. (jk)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

