POL-MG: KIA gestohlen - Polizei sucht Hinweise
Mönchengladbach / Viersen (ots)
Mindestens eine unbekannte Person hat am Donnerstag, 5. Februar, zwischen 5.45 Uhr und 15 Uhr einen Kia Ceed vom Park-and-Ride-Parkplatz an der Kaldenkirchener Straße zwischen Viersen und Mönchengladbach entwendet.
Der Kia Ceed aus dem Jahr 2023 hat das amtliche Kennzeichen BM-ES 242.
Haben Sie im genannten Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht? Oder können Sie Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben?
Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02161-290. (jk)
