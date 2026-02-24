POL-HS: VW Passat entwendet
Wegberg-Rath-Anhoven (ots)
Unbekannte Täter entwendeten auf der Robert-Bosch-Straße einen nicht zugelassenen VW Passat. Die Tat ereignete sich zwischen letzter Woche Freitag (20. Februar), 15 Uhr und Sonntag (22. Februar), 12 Uhr.
