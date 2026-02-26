PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Raub in Tankstelle
Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Am Mittwochabend (25. Februar) am es zu einem Raub in einer an der Krefelder Straße gelegenen Tankstelle. Gegen 20.30 Uhr betrat ein Mann das Tankstellengebäude und erbeutete unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld und Zigaretten in bislang unbekannter Menge. Der Täter war etwa 20 bis 30 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß. Er wirkte südländisch und sprach Deutsch mit südländischem Akzent. Er trug bei der Tatausführung eine schwarze Jacke und hatte eine Kapuze auf dem Kopf. Außerdem trug er eine schwarze Jogginghose und weiße Sneaker. Sein Gesicht verbarg er hinter einem schwarzen Schal. Seine Beute transportierte er in einer schwarzen Sporttasche ab, die er mit sich führte. Er flüchtete in unbekannte Richtung. Wer hat den Täter gesehen und kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

