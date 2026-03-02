POL-HS: Tageswohnungseinbruch
Geilenkirchen (ots)
Am Freitagabend (27. Februar) gelangten unbekannte Täter zwischen 19 Uhr und 22.15 Uhr in der Straße An der Vogelstange in eine Doppelhaushälfte. Ersten Ermittlungen zufolge stahlen sie jedoch nichts.
