Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Reihenhaus

Hückelhoven (ots)

Zwischen dem 28. Februar (Samstag), 15.15 Uhr, und dem 1. März (Sonntag), 0 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Reihenhaus an der Klosestraße ein, durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und stahlen nach ersten Erkenntnissen Bargeld, Gedenkmünzen und ein Parfüm.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

