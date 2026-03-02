POL-HS: Einbruch in Reihenhaus
Hückelhoven (ots)
Zwischen dem 28. Februar (Samstag), 15.15 Uhr, und dem 1. März (Sonntag), 0 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Reihenhaus an der Klosestraße ein, durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und stahlen nach ersten Erkenntnissen Bargeld, Gedenkmünzen und ein Parfüm.
