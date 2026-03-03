PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Scooter aus Kellerflur entwendet

Heinsberg (ots)

Unbekannte entwendeten in der Kempener Straße auf dem Kellerflur eines Mehrfamilienhauses einen E-Scooter. Die Tat ereignete sich zwischen letzter Woche Samstag (28. Februar), 21.30 Uhr und Montag (2. März), 5.30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

