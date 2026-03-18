Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallfluchten, Bedrohung, Widerstände, Sachbeschädigung, Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Murrhardt: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Dienstag, zwischen 14:00 Uhr und 22:50 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Karlstraße einen parkenden VW Golf. Der Unfallverursacher blieb höchstwahrscheinlich beim Vorbeifahren am Seitenspiegel hängen und beschädigte diesen. Sodann entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden von mehreren Hundert Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Aspach: Unfall

An der Einmündung der Großaspacher Straße und der Schwarzackerstraße übersah am Dienstag, gegen 07:22 Uhr eine 39-jährige Audi-Fahrerin eine bevorrechtigte 17-jährige Kraftradfahrerin. Es kam zum Unfall, bei der sich die 17-Jährige leicht verletzte. Zudem entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.200 Euro.

Oppenweiler: Zu Fuß auf der B14 unterwegs

Am Dienstag, gegen 18:00 Uhr wurde die Polizei wiederholt darüber informiert, dass eine Frau zu Fuß auf der Sulzbacher Straße (B14) unterwegs sei. Durch eine Streife konnte eine 38-jährige Frau angetroffen werden, die augenscheinlich stark alkoholisiert war und sich und den Straßenverkehr gefährdete. Als sie versuchte von den Polizeibeamten wegzulaufen, musste sie mit Zwang aufgehalten werden. Auch gegen die nachfolgende Personenkontrolle leistete die 38-Jährige Widerstand. Sie wurde in Gewahrsam genommen und musste die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen. Zudem wurde gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet.

Backnang: Bedrohung und Widerstand

Vor dem Hintergrund vergangener Ehestreitigkeiten kam es am Dienstag, gegen 14:10 Uhr in der Stuttgarter Straße zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen einem 47-jährigen Mann und seiner 40-jährigen Ehefrau. Im Rahmen dieses Streites bedrohte der 47-Jährige seine Ehefrau mit einem Metallrohr und versuchte ein Elektrogerät anzuzünden. Dieses kokelte, konnte jedoch sofort gelöscht werden. Der 47-Jährige war augenscheinlich in einem emotionalen Ausnahmezustand und mit ca. 1,9 Promille stark alkoholisiert. Im Rahmen des Polizeieinsatzes leistete der 47-Jährige Widerstand. Er musste unter Anwendung von Zwang mit Handschließen geschlossen werden und wurde in eine Fachklinik gebracht. Ihm drohen nun mehrere Anzeigen. Verletzt wurde niemand.

Winnenden-Höfen: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 8:30 Uhr und 12:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer im Brunnenweg einen geparkten Fiat und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Fiat wird auf 800 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Welzheim: Unfallflucht

Durch einen bisher unbekannten Autofahrer wurde am Montag in der Zeit zwischen 7 Uhr und 15 Uhr in der Lisztstraße ein geparkter Mazda beschädigt. Dieser fuhr anschließend weiter, ohne sich um den verursachten Schaden von ca. 1000 Euro zu kümmern. Hinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Schorndorf-Schornbach: Autos beschädigt

Am Dienstag in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 13:45 Uhr wurden im Tobelweg zwei geparkte Autos durch Fußtritte beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1600 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07181 2040 Zeugenhinweise entgegen.

Welzheim: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 7:45 Uhr und 16:40 Uhr wurde in der Robert-Koch-Straße ein geparkter KIA von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Dieser fuhr anschließend weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Rudersberg: Fahrzeugbrand

Am späten Dienstagabend gegen 23:30 Uhr geriet ein Lkw während der Fahrt auf der L 1150 zwischen Eselshalden und Steinbruck vermutlich aufgrund einer technischen Ursache in Brand. Die Feuerwehr kam mit drei Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Lkw, dieser musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde beim Brand des Lastwagens niemand. Die Straße musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

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