Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Ortsschilder gestohlen - Verkehrsunfälle - Brand eines Wohnwagens - Diebstahl von Altmetall - Zeugen zu "Rasern" in Alfdorf gesucht

Aalen (ots)

Winterbach: Ortsschilder gestohlen

Im März wurden gleich zwei Ortsschilder der Gemeinde Winterbach gestohlen. Zunächst wurde am 02.03.2026 das Ortsschild in der Schlichtener Straße entwendet. Zwei Wochen später am 16.03.2026 wurde zudem das Ortsschild in der Mühlstraße gestohlen. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 11:30 Uhr und 12:10 Uhr wurde in der Bahnhofstraße ein geparkter Ford von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum geflüchteten Unfallverursacher aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Waiblingen: Brand eines Wohnwagens

Am Mittwoch gegen 11:15 Uhr gerieten ein Wohnwagen sowie eine angrenzende Gartenhütte auf einem Gartengrundstück neben der Schorndorfer Straße in Brand. Das Feuer wurde von den Feuerwehren Waiblingen und Beinstein, die mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort waren, gelöscht. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar, Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung haben sich bislang nicht ergeben.

Korb: Unfall auf der B14

Eine 43-jährige BMW-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 16 Uhr die B14 in Fahrtrichtung Backnang. Im Bereich der Anschlussstelle Schwaikheim kam die BMW-Fahrerin aufgrund Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte die Mittelleitplanke der Bundesstraße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6.300 Euro. Verletzt wurde niemand.

Plüderhausen: Diebstahl von Altmetall

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Freitagabend, 13.03 bis Mittwoch, 18.03. Zugang zu einem Firmengelände in der Birkenallee. Dort legten sie zunächst Kupferschrott zum Abtransport bereit, warfen diesen über die Umzäunung und entwendeten diesen. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 200 Euro. Der Polizeiposten Plüderhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 81344.

Alfdorf: Raser - Zeugen gesucht

Am Mittwochnachmittag gegen 15:40 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass drei Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Pfahlbronn kommend die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte befuhren und kurz darauf wieder in umgekehrter Richtung zurückfuhren. Bei den Fahrzeugen soll es sich um einen weißen oder silbernen VW Polo, einen weißen Audi und um ein weiteres noch unbekanntes Fahrzeug gehandelt haben. Der Polizeiposten Welzheim bittet dazu um weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07182 92810.

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