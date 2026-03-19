Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Leutenbach: Sachbeschädigung und Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Am Mittwochabend gegen 20:25 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Mann auf einem Tankstellengelände in der Marbacher Straße die Scheibe einer Mercedes A-Klasse eingeschlagen haben und mit diesem Fahrzeug dann mehrere Runden durch den Kreisverkehr zwischen der Marbacher Straße und der Straße Im Grund gefahren sein soll. Kurze Zeit später wurde die A-Klasse brennend auf einem nahegelegenen Feldweg gemeldet. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte ein 41-jähriger Mann angetroffen werden, der sich als Fahrer der A-Klasse zu erkennen gab. Da die Eigentumsverhältnisse des Mercedes noch nicht geklärt werden konnten und ein Tatverdacht gegen den 41-Jährigen wegen Inbrandsetzung des Fahrzeugs besteht, wurde er vorläufig festgenommen. Hiergegen wehrte der Mann sich massiv und verletzte zwei Polizeibeamte leicht. Da sich zudem der Verdacht ergab, dass der Mann den Pkw unter Drogeneinfluss gefahren hat, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Winnenden dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell