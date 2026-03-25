PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Zeugen nach Wohnungseinbruch in Vielbrunn gesucht

Michelstadt (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Erbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Dienstag (24.03.), in der Zeit zwischen 15.15 und 22.00 Uhr, drangen die noch unbekannten Täter auf bislang nicht bekannte Weise in ein Haus in der Römerstraße in Vielbrunn ein und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Ermittlungsstand erbeuteten die Kriminellen Geld und Sparbücher.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Erbach ist unter der Rufnummer 06062/953-0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 25.03.2026 – 09:06

    POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Staatsschutz ermittelt nach Farbschmierereien

    Darmstadt (ots) - Nach mehreren Sachbeschädigungen im Prinz-Emil-Garten hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Bereits am Sonntagmorgen (22.3.) wurde ein mit roter Farbe gesprühtes Hakenkreuz an einer Mauer entdeckt und in der Folge die Polizei informiert. Eine weitere Schmiererei in Form eines auf einen Weg gesprühten ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 02:57

    POL-DA: Geinsheim - Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus

    Trebur (ots) - Ein Wohnungsbrand in einem Vierparteienhaus in der Leeheimer Straße in Trebur Geinsheim rief Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am heutigen Mittwochmorgen (25.03.) gegen 01:28 Uhr auf den Plan. Aus bislang nicht bekannten Gründen entzündete sich das Inventar einer Wohnung. Das Feuer schlug auch auf den Dachstuhl des Hauses über. Alle Hausbewohner konnten sich selbständig nach draußen flüchten. Der ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 20:09

    POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Eberstadt

    Darmstadt-Eberstadt (ots) - Am Dienstag (24.03.), ereignete sich zwischen 16:10 Uhr und 16:20 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Heidelberger Landstraße in Eberstadt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen dort geparkten hellblauen Opel Astra an der linken Fahrzeugseite. Der Schaden wird auf mindestens 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren