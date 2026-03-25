Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Zeugen nach Wohnungseinbruch in Vielbrunn gesucht

Michelstadt (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Erbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Dienstag (24.03.), in der Zeit zwischen 15.15 und 22.00 Uhr, drangen die noch unbekannten Täter auf bislang nicht bekannte Weise in ein Haus in der Römerstraße in Vielbrunn ein und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Ermittlungsstand erbeuteten die Kriminellen Geld und Sparbücher.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Erbach ist unter der Rufnummer 06062/953-0 zu erreichen.

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