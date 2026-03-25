Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Falsche Streifenbeamte bestehlen 33-Jährige

Kelsterbach (ots)

Eine unschöne Begegnung mit falschen Streifenbeamten erlebte am Dienstag (24.03.), gegen 19.00 Uhr, eine 33 Jahre alte Frau, die mit einem Begleiter auf einem Kundenparkplatz im Langer Kornweg neben ihrem Fahrzeug stand. Zwei dreiste Täter, die sich als Polizisten ausgaben, eine blaue Uniform mit Abzeichen trugen und einen angeblichen Polizeidienstausweis vorzeigten, durchsuchten anschließend unter einem Vorwand die Handtasche der Frau und entwendeten hieraus einen größeren Geldbetrag. Die falschen Polizisten flüchteten danach mit der Beute in einem dunklen Audi A3 auf den Staudenring in Richtung Südliche Ringstraße.

Die Geschädigte kann die Kriminellen wie folgt beschreiben: Einer von ihnen ist 30 bis 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und dick. Der Mann hatte schwarze, kurze Haare, einen kurzen schwarzen Bart und ein südländisches Erscheinungsbild. Sein Begleiter war etwa gleich alt und hatte nach Angaben der 33-Jährigen ein asiatisches Aussehen.

Die Polizei ermittelt wegen Amtsanmaßung sowie Betrugs und bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

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