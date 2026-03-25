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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Weiterer Fall von Altfett-Diebstahl/Kripo ermittelt

Bischofsheim (ots)

Neben der Tat in der Nacht zum Dienstag (24.03.), gegen 4.30 Uhr, bei der Unbekannte von der Außenanlage eines Schnellrestaurants "Am Schindberg" altes Frittierfett entwendeten (wir haben berichtet), wurde der Polizei nun noch eine weitere, gleichgelagerte Straftat gemeldet, die sich in der gleichen Nacht ereignete.

Bei einem mehrere hundert Meter weiter befindlichen anderen Schnellrestaurant wurden vermutlich von den gleichen Tätern aus vier Tonnen über 300 Liter Altfett umgefüllt und gestohlen. Auch hier wurde zunächst gewaltsam ein Tor zum Lagerbereich geöffnet. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu beiden Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6242453

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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