POL-RZ: Biber verursacht Verkehrsunfall

Sonntagabend, gegen 23.15 Uhr staunte ein 37-jähriger Lauenburger nicht schlecht. Er fuhr gerade auf der Elbuferstraße in Geesthacht als plötzlich ein kleiner Baum direkt vor seinen fahrenden Pkw (DFSK) auf die Fahrbahn fiel. Kein Sturm oder Altersschwäche ließ den Baum umstürzen, sondern ein hungriger Biber.

So wie es sich für einen Unfallbeteiligten gehört, verblieb der Biber auch an der Unfallstelle bis die Beamten erschienen. Ob er allerdings für den entstandenen Schaden am Fahrzeug aufkommt, ist fraglich.

