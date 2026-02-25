PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Abschlussmeldung: Sperrung der A1 nach einem Unfall

Ratzeburg (ots)

25.02.2026 | Kreis Stormarn | 25.02.2026 - A1 / Buddikate

Wie berichtet unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/6223886 ereignete sich heute Morgen ein Verkehrsunfall, der eine stundenlange Sperrung der A 1 nach sich zog.

Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle sind nun abgeschlossen, so dass der rechte und mittlere Fahrstreifen der A1, in Fahrtrichtung Hamburg wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Aufgrund der Beschädigungen an der Mittelschutzplanke wird auf noch unbestimmte Zeit jeweils der linke Fahrstreifen in beide Fahrtrichtungen gesperrt bleiben.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren