POL-RZ: Abschlussmeldung: Sperrung der A1 nach einem Unfall
Ratzeburg (ots)
25.02.2026 | Kreis Stormarn | 25.02.2026 - A1 / Buddikate
Wie berichtet unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/6223886 ereignete sich heute Morgen ein Verkehrsunfall, der eine stundenlange Sperrung der A 1 nach sich zog.
Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle sind nun abgeschlossen, so dass der rechte und mittlere Fahrstreifen der A1, in Fahrtrichtung Hamburg wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.
Aufgrund der Beschädigungen an der Mittelschutzplanke wird auf noch unbestimmte Zeit jeweils der linke Fahrstreifen in beide Fahrtrichtungen gesperrt bleiben.
