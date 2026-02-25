PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Sperrung der A1 Richtung Hamburg nach einem Unfall

Ratzeburg (ots)

25.02.2026 | Kreis Stormarn | 25.02.2026 - A1 / Buddikate

Heute Morgen, gegen 08.40 Uhr, ereignete sich auf der A 1 in Höhe des Rastplatzes Buddikate, in Fahrtrichtung Hamburg ein Verkehrsunfall, mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Zum genauen Unfallhergang können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Ein beteiligter Lkw ist mit der Mittelschutzplanke kollidiert und hat diese zum Teil durchbrochen.

Die A 1 ist aktuell in Fahrtrichtung Hamburg für den Fahrzeugverkehr vollgesperrt. In Fahrtrichtung Lübeck führt der mittlere und rechte Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei.

Von der A 21 aus Kiel kommend ist zurzeit keine Auffahrt auf die A 1 in Richtung Hamburg möglich.

Wir berichten nach.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

