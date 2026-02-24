PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch im Mischwerk und Abwasserbetrieb

Ratzeburg (ots)

24.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 20.-21.02.2026 - Geesthacht

Im Zeitraum vom Freitag (20.02.26) 12.00 Uhr bis Samstag (21.02.2026) 14.00 Uhr sollen bislang Unbekannte auf die Gelände des Mischwerks und des Abwasserbetriebes in Geesthacht eingedrungen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf dem Gelände des Abwasserbetriebes sollen sich Tatverdächtige über gewaltsam geöffnete Türen Zutritt zu Werkstattbereichen verschafft haben. Ob hier Gegenstände entwendet wurden ist derzeit noch nicht bekannt.

Auch das Mischwerk in der Straße Am Schleusenkanal sei von Dieben heimgesucht worden. Die unbekannten Tatverdächtigen sollen zunächst auf das umzäunte Gelände gelangt sein und sich dann an mehreren Containern zu schaffen gemacht haben. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sie von dort diverse Werkzeuge entwendet haben.

Die Geesthachter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 04152/8003-0 oder per Email an Geesthacht.KPSt@polizei.landsh.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

