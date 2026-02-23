PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Betrunkener Falschfahrer auf der A24 gestoppt

Ratzeburg (ots)

23.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 21.02.2026 - BAB 24 /Talkau

Zum Glück kam es am 21.02.2026, gegen 03.30 Uhr zu keinem Verkehrsunfall auf der A24. Verkehrsteilnehmer meldeten nämlich einen Falschfahrer zwischen den Anschlussstellen Grande und Talkau. Dieser sei auf der Richtungsfahrbahn Hamburg, allerdings in Fahrtrichtung Berlin gefahren.

Der Pkw VW soll vor den Augen der Beamten die Autobahn an der Anschlussstelle Talkau verlassen und seine Fahrt in einem rasanten Tempo über die B 207 in Richtung Mölln fortgesetzt haben. Dabei sei der VW innerhalb seiner Fahrspur mehrfach in Schlangenlinien geführt worden. Der Streifenwagenbesatzung gelang es, auf das Fahrzeug aufzuschließen und Anhaltesignale zu geben, sodass der Pkw in Höhe der Ortschaft Niendorf an der Stecknitz angehalten und der Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Die Beamten nahmen bei dem 37-jährigen deutschen Fahrer deutlichen Atemalkoholgeruch wahr. Auch eine Beeinträchtigung seiner Fahrtüchtigkeit durch Betäubungsmittelkonsum konnte nicht ausgeschlossen werden. Eine jeweilige freiwillige Testung wurde seitens des Fahrzeugführers jedoch abgelehnt. Der aus dem Trittauer Umland stammende Fahrer musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten.

Die ermittelnden Beamten des Polizei-Autobahnreviers Ratzeburg bitten Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch den Falschfahrer gefährdet worden sind und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04156/295-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

