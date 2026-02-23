Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen für Einbrüche in Bargteheide und Ahrensburg

Ratzeburg (ots)

23.02.2026 | Kreis Stormarn | 22./23.02.2026 - Bargteheide / Ahrensburg

In der Nacht von Sonntag zu Montag soll es in Ahrensburg und Bargteheide zu Einbrüchen bei Gewerbebetrieben gekommen sein. Die Tatverdächtigen konnten in beiden Fällen unerkannt entkommen. Die Polizei ermittelt und sucht nun Zeugen.

In den Abendstunden des 22.02.2026 sollen Unbekannte gewaltsam in ein Firmengebäude in der Straße Bookkoppel in Ahrensburg eingedrungen sein. Die genaue Schadenshöhe ist aktuell noch unklar. Am Montag (23.02.2026) in den frühen Morgenstunden sollen sich unbekannte Tatverdächtige gewaltsam Zutritt zu einer Spielhalle in der Straße Am Redder in Bargteheide verschafft und einen Tresor sowie Bargeld entwendet haben. Der genaue Stehlschaden ist auch hier noch unbekannt. In beiden Fällen konnten die Tatverdächtigen unerkannt fliehen.

Ob es zwischen den beiden Taten möglicherweise einen Zusammenhang gibt, ist unter anderem Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Gesucht werden nun Zeugen. Wer hat im besagten Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

