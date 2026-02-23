PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen für Einbrüche in Bargteheide und Ahrensburg

Ratzeburg (ots)

23.02.2026 | Kreis Stormarn | 22./23.02.2026 - Bargteheide / Ahrensburg

In der Nacht von Sonntag zu Montag soll es in Ahrensburg und Bargteheide zu Einbrüchen bei Gewerbebetrieben gekommen sein. Die Tatverdächtigen konnten in beiden Fällen unerkannt entkommen. Die Polizei ermittelt und sucht nun Zeugen.

In den Abendstunden des 22.02.2026 sollen Unbekannte gewaltsam in ein Firmengebäude in der Straße Bookkoppel in Ahrensburg eingedrungen sein. Die genaue Schadenshöhe ist aktuell noch unklar. Am Montag (23.02.2026) in den frühen Morgenstunden sollen sich unbekannte Tatverdächtige gewaltsam Zutritt zu einer Spielhalle in der Straße Am Redder in Bargteheide verschafft und einen Tresor sowie Bargeld entwendet haben. Der genaue Stehlschaden ist auch hier noch unbekannt. In beiden Fällen konnten die Tatverdächtigen unerkannt fliehen.

Ob es zwischen den beiden Taten möglicherweise einen Zusammenhang gibt, ist unter anderem Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Gesucht werden nun Zeugen. Wer hat im besagten Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 15:16

    POL-RZ: Zwei Einbrüche beschäftigen die Kriminalpolizei

    Ratzeburg (ots) - 19.02.2026 | Kreis Stormarn | 18.02.2026 - Barsbüttel Gestern (18.02.2026) kam es gleich zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Barsbüttel. Die Reinbeker Kriminalpolizei prüft hier Tatzusammenhänge und sucht Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter, während der Abwesenheit der Bewohner, zwischen 09.45 Uhr und 22.00 Uhr über eine gewaltsam geöffnete ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 13:43

    POL-RZ: Eine Kontrolle brachte mehrere Vergehen hervor

    Ratzeburg (ots) - 18.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 17.02.2026 - Lauenburg Am Dienstagabend kontrollierte eine Lauenburger Streifenwagenbesatzung einen Pkw im Askanierring in Lauenburg. Dies brachte eine Vielzahl von Vergehen hervor, so dass am Ende die Fahrzeuginsassen in Lauenburg ohne Pkw da standen. Gegen 19.20 Uhr wurden die Beamten auf einen VW Golf mit französischem Kennzeichen aufmerksam, der auf der B5 ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 15:44

    POL-RZ: Räuberischer Diebstahl - Zeugen gesucht

    Ratzeburg (ots) - 18.02.2026 | Kreis Stormarn | 17.02.2026 - Bad Oldesloe Gestern Nachmittag soll es in einem Discounter in der Ratzeburger Straße in Bad Oldesloe zu einem schweren räuberischen Diebstahl gekommen sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen zwei unbekannte Männer gegen 14.15 Uhr den Discounter betreten haben. Einer davon habe dann mehrere Lebensmittel aus den Regalen entnommen und unter seiner Kleidung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren