PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Eine Kontrolle brachte mehrere Vergehen hervor

Ratzeburg (ots)

18.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 17.02.2026 - Lauenburg

Am Dienstagabend kontrollierte eine Lauenburger Streifenwagenbesatzung einen Pkw im Askanierring in Lauenburg. Dies brachte eine Vielzahl von Vergehen hervor, so dass am Ende die Fahrzeuginsassen in Lauenburg ohne Pkw da standen.

Gegen 19.20 Uhr wurden die Beamten auf einen VW Golf mit französischem Kennzeichen aufmerksam, der auf der B5 aus Boizenburg kommend in Richtung Fürstengarten unterwegs war. Sie hielten dessen Fahrzeugführer an und unterzogen ihm einer Kontrolle.

Der 31-jährige georgische Fahrer konnte den Beamten kein gültiges Visum vorlegen. Nach ersten Erkenntnissen hielt er sich bereits über 6 Monate in Deutschland auf. Auch sein 37-jähriger georgischer Beifahrer verfügte ebenfalls über kein gültiges Visum.

Gegen beide Georgier wurde ein Strafverfahren wegen illegalen Aufenthalts eingeleitet. Sie erhielten eine Meldeauflage bei der Ausländerbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg.

Weiteren Ermittlungen zufolge bestand für das geführte Fahrzeug zudem keine erforderliche Haftpflichtversicherung. Somit endete die Fahrt der beiden Insassen am Kontrollort in Lauenburg.

Doch damit nicht genug, denn bei der Überprüfung des Fahrers auf seiner Fahrtüchtigkeit ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein Drogenvortest wurde seitens des Georgiers verweigert. Gleichzeitig zeigte ein freiwillig absolvierter Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von 1,61 Promille. Der 31-Jährige musste sich dementsprechend der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Der Fahrer hat sich nun in einem Strafverfahren neben dem illegalen Aufenthalt mit den Vorwürfen Trunkenheitsfahrt, Verdacht Fahrern ohne Fahrerlaubnis, Führen eines Kfz unter berauschenden Mitteln und Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz zu verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 15:44

    POL-RZ: Räuberischer Diebstahl - Zeugen gesucht

    Ratzeburg (ots) - 18.02.2026 | Kreis Stormarn | 17.02.2026 - Bad Oldesloe Gestern Nachmittag soll es in einem Discounter in der Ratzeburger Straße in Bad Oldesloe zu einem schweren räuberischen Diebstahl gekommen sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen zwei unbekannte Männer gegen 14.15 Uhr den Discounter betreten haben. Einer davon habe dann mehrere Lebensmittel aus den Regalen entnommen und unter seiner Kleidung ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 12:20

    POL-RZ: Hinweis auf neues Versicherungsjahr bei E-Scootern und Co.

    Ratzeburg (ots) - 18.02.2026 | Polizeidirektion Ratzeburg Am 01.03.2026 beginnt das neue Versicherungsjahr für versicherungspflichtige Kleinkraftfahrzeuge und E-Scooter. Die Farbe des Kennzeichens wechselt von grün auf schwarz. Denken Sie daran, sich rechtzeitig darum zu kümmern. Das Führen ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 18.02.2026 – 08:14

    POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch

    Ratzeburg (ots) - 18.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 16.02.2026 - Wentorf (Amt Sandesneben) Am Montag (16.02.2026) ist es in Wentorf (Amt Sandesneben) zu einem Einbruch gekommen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen. Am 16.02.2026 nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner zwischen 06.00 Uhr und 16.30 Uhr aus und drangen über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren