POL-RZ: Hinweis auf neues Versicherungsjahr bei E-Scootern und Co.
Ein Dokument
Ratzeburg (ots)
18.02.2026 | Polizeidirektion Ratzeburg
Am 01.03.2026 beginnt das neue Versicherungsjahr für versicherungspflichtige Kleinkraftfahrzeuge und E-Scooter. Die Farbe des Kennzeichens wechselt von grün auf schwarz. Denken Sie daran, sich rechtzeitig darum zu kümmern. Das Führen versicherungspflichtiger Fahrzeuge ohne gültigen Versicherungsschutz ist eine Straftat.
Die Polizei wird entsprechende Kontrollen durchführen und die Einhaltung der Rechtsvorschriften überprüfen.
