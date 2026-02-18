PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Hinweis auf neues Versicherungsjahr bei E-Scootern und Co.

Ein Dokument

Ratzeburg (ots)

18.02.2026 | Polizeidirektion Ratzeburg

Am 01.03.2026 beginnt das neue Versicherungsjahr für versicherungspflichtige Kleinkraftfahrzeuge und E-Scooter. Die Farbe des Kennzeichens wechselt von grün auf schwarz. Denken Sie daran, sich rechtzeitig darum zu kümmern. Das Führen versicherungspflichtiger Fahrzeuge ohne gültigen Versicherungsschutz ist eine Straftat.

Die Polizei wird entsprechende Kontrollen durchführen und die Einhaltung der Rechtsvorschriften überprüfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 08:14

    POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch

    Ratzeburg (ots) - 18.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 16.02.2026 - Wentorf (Amt Sandesneben) Am Montag (16.02.2026) ist es in Wentorf (Amt Sandesneben) zu einem Einbruch gekommen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen. Am 16.02.2026 nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner zwischen 06.00 Uhr und 16.30 Uhr aus und drangen über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 15:43

    POL-RZ: Festnahmen nach Baucontainer-Aufbruch

    Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 17.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 17.02.2026 - Geesthacht Heute Nacht, gegen 00.30 Uhr, führte eine Fahrzeug- und Personenkontrolle auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Norderstraße in Geesthacht zu einer anschließenden vorläufigen Festnahme von fünf Tatverdächtigen. Eine Streifenwagenbesatzung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren