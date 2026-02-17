PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahmen nach Baucontainer-Aufbruch

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

17.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 17.02.2026 - Geesthacht

Heute Nacht, gegen 00.30 Uhr, führte eine Fahrzeug- und Personenkontrolle auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Norderstraße in Geesthacht zu einer anschließenden vorläufigen Festnahme von fünf Tatverdächtigen.

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Geesthacht kontrollierte auf einem Parkplatz fünf Männer sowie die zwei dazugehörigen Fahrzeuge, einen Hamburger VW Passat und einen Ford mit polnischer Zulassung. Während der Personalienüberprüfung der 17 - 28-jährigen Männer bemerkten weitere Beamte einen Aufbruch von zwei Baucontainern in der Schillerstraße, welche in unmittelbarer Nähe zum Kontrollort liegt. Daraufhin schauten die Einsatzkräfte genauer hin und inspizierten auch die Innenräume der beiden Fahrzeuge. Dort fanden sie diverse Aufbruchwerkzeuge vor. Diese Gegenstände beschlagnahmten sie als Beweismittel. Anhand der Spurenlage am Tatort erlangten die Beamten Hinweise auf eine mögliche Tatbeteiligung der kontrollierten Männer.

Die Beamten nahmen daraufhin die fünf rumänischen Männer vorläufig fest. Erst nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen heute Vormittag wurden diese dann wieder entlassen. Ob aus den aufgebrochenen Baucontainern Gegenstände entwendet wurden, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 10:39

    POL-RZ: Unfall mit zwei Leichtverletzten

    Ratzeburg (ots) - 17.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 16.02.2026 - BAB 24 / Sachsenwald Gestern Morgen, gegen 08.30 Uhr, ist es auf der Bundesautobahn 24 in Höhe des Forstgutbezirks Sachsenwald, zwischen den Anschlussstellen Schwarzenbek/Grande und Witzhave zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden zwei unfallbeteiligte Fahrzeugführer leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 40-jährige ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 13:37

    POL-RZ: Verkehrsunfallflucht - Wer fuhr in den Zaun und das Gartenhaus?

    Ratzeburg (ots) - 16.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 13.-14.02.2026 - Wentorf bei Hamburg Bereits in der Nacht von Freitag (13.02.2026) 18.00 Uhr auf Samstag (14.02.2026) 10.30 Uhr, kollidierte ein noch unbekannter Pkw in der Kirschkoppel in Wentorf zunächst mit einem Gartenzaun und beschädigte anschließend das dahinterstehende Gartenhaus. Vom verursachenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren