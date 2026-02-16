Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfallflucht - Wer fuhr in den Zaun und das Gartenhaus?

Ratzeburg (ots)

16.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 13.-14.02.2026 - Wentorf bei Hamburg

Bereits in der Nacht von Freitag (13.02.2026) 18.00 Uhr auf Samstag (14.02.2026) 10.30 Uhr, kollidierte ein noch unbekannter Pkw in der Kirschkoppel in Wentorf zunächst mit einem Gartenzaun und beschädigte anschließend das dahinterstehende Gartenhaus. Vom verursachenden Fahrzeug und desses Fahrer fehlt jede Spur. Die ermittelnden Beamten der Polizeistation Wentorf suchen Zeugen und den Unfallbeteiligten.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr das verursachende Fahrzeug auf der Feldstraße, von der Teichstraße kommend in Fahrtrichtung Kirschkoppel. Im Einmündungsbereich Kirschkoppel / Feldstraße kam das Fahrzeug von der Straße ab und landete im Garten eines Einfamilienhauses. Dabei kollidierte der Pkw zunächst mit dem Außenzaun und beschädigte anschließend das im Garten aufgestellte Haus.

Ohne sich bei den Eigentümern zu melden, setzte der Verursacher mit seinem Pkw seine Fahrt fort.

Wer Hinweise zum Unfallfahrzeug und dessen Fahrzeugführer geben kann oder den Unfall beobachtet habe, melde sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 040/55820195-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell