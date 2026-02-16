PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfallflucht - Wer fuhr in den Zaun und das Gartenhaus?

Ratzeburg (ots)

16.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 13.-14.02.2026 - Wentorf bei Hamburg

Bereits in der Nacht von Freitag (13.02.2026) 18.00 Uhr auf Samstag (14.02.2026) 10.30 Uhr, kollidierte ein noch unbekannter Pkw in der Kirschkoppel in Wentorf zunächst mit einem Gartenzaun und beschädigte anschließend das dahinterstehende Gartenhaus. Vom verursachenden Fahrzeug und desses Fahrer fehlt jede Spur. Die ermittelnden Beamten der Polizeistation Wentorf suchen Zeugen und den Unfallbeteiligten.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr das verursachende Fahrzeug auf der Feldstraße, von der Teichstraße kommend in Fahrtrichtung Kirschkoppel. Im Einmündungsbereich Kirschkoppel / Feldstraße kam das Fahrzeug von der Straße ab und landete im Garten eines Einfamilienhauses. Dabei kollidierte der Pkw zunächst mit dem Außenzaun und beschädigte anschließend das im Garten aufgestellte Haus.

Ohne sich bei den Eigentümern zu melden, setzte der Verursacher mit seinem Pkw seine Fahrt fort.

Wer Hinweise zum Unfallfahrzeug und dessen Fahrzeugführer geben kann oder den Unfall beobachtet habe, melde sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 040/55820195-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 13:35

    POL-RZ: Einfamilienhaus nach Dachstuhlbrand unbewohnbar

    Ratzeburg (ots) - 16.02.2026 | Kreis Stormarn | 14.02.2026 - Bad Oldesloe Samstagvormittag (14.02.2026), gegen 09.20 Uhr kam es in der Straße Rehkoppel in Bad Oldesloe zu einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus. Ein Nachbar entdeckte eine starke Rauchentwicklung und informierte umgehend die Bewohner, die vor dem Verlassen ihres Hauses zunächst noch eigene Löschversuche unternahmen. Die ebenfalls alarmierten ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:55

    POL-RZ: Einbruch in Ammersbek - Zeugen gesucht

    Ratzeburg (ots) - 16.01.2026 | Kreis Stormarn | 12.-13.01.2026 - Ammersbek Bereits in der vergangenen Woche, von Donnerstag (12.02.2026) auf Freitag (13.02.2026) ist es in Ammersbek zu einem Einbruch in ein Reihenhaus gekommen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen. Zwischen Donnerstag, 13.00 Uhr und Freitag, 13.45 Uhr nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner aus und drangen über ein gewaltsam geöffnetes ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 14:08

    POL-RZ: Viele witterungsbedingte Unfälle in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn

    Ratzeburg (ots) - 14. Februar 2026 | Polizeidirektion Ratzeburg In der Zeit von Freitag (13. Februar 2026), 18:15 Uhr und Samstag (14. Februar 2026), 07:30 Uhr wurden der Polizei insgesamt 78 witterungsbedingten Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeidirektion Ratzeburg gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es bei winterlichen Witterungsbedingungen zu 20 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren