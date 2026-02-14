Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Viele witterungsbedingte Unfälle in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn

Ratzeburg (ots)

14. Februar 2026 | Polizeidirektion Ratzeburg

In der Zeit von Freitag (13. Februar 2026), 18:15 Uhr und Samstag (14. Februar 2026), 07:30 Uhr wurden der Polizei insgesamt 78 witterungsbedingten Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeidirektion Ratzeburg gemeldet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es bei winterlichen Witterungsbedingungen zu 20 Verkehrsunfällen im Bereich des Kreises Herzogtum Lauenburg, 27 Verkehrsunfällen im Bereich des Kreises Stormarn, 17 Verkehrsunfällen auf der Bundesautobahn 1, 13 Verkehrsunfällen auf der Bundesautobahn 24 und einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 20. Glücklicherweise blieb es häufig bei Blechschäden. Bei neun Unfällen wurden Personen leicht verletzt.

Die A24 musste bei zwei Unfällen für die Dauer der Unfallaufnahmen und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell