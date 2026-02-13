POL-RZ: Verletzte nach Brand eines Einfamilienhauses
Ratzeburg (ots)
13. Februar 2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 12.12.2026 - Groß Grönau
Gestern Mittag (12. Februar 2026) kam es zu einem Küchenbrand im Tannenredder in Groß Grönau.
Nach derzeitigem Kenntnisstand kam ein 72-jähriger Mann gegen 12:30 Uhr nach Hause und bemerkte eine starke Rauchentwicklung. Er lief ins Haus. Eine 88- jährige Lübeckerin wartete vor dem Haus und rief nach ihm, als er nicht wieder zurück kam. Ein 57-jähriger Lübecker bemerkte dies und wollte ihm helfen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnte er nicht ins Gebäude gelangen. Die eintreffende Feuerwehr konnte den 72-jährigen Mann aus Groß Grönau retten und schwer verletzt an den Rettungsdienst übergeben. Die 88- jährige Frau und der 57- jährige Mann wurden leicht verletzt.
Die Kriminalpolizei Ratzeburg führt die Ermittlungen zur Brandursache. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.
