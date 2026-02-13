PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RZ: Verletzte nach Brand eines Einfamilienhauses

Ratzeburg (ots)

13. Februar 2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 12.12.2026 - Groß Grönau

Gestern Mittag (12. Februar 2026) kam es zu einem Küchenbrand im Tannenredder in Groß Grönau.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam ein 72-jähriger Mann gegen 12:30 Uhr nach Hause und bemerkte eine starke Rauchentwicklung. Er lief ins Haus. Eine 88- jährige Lübeckerin wartete vor dem Haus und rief nach ihm, als er nicht wieder zurück kam. Ein 57-jähriger Lübecker bemerkte dies und wollte ihm helfen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnte er nicht ins Gebäude gelangen. Die eintreffende Feuerwehr konnte den 72-jährigen Mann aus Groß Grönau retten und schwer verletzt an den Rettungsdienst übergeben. Die 88- jährige Frau und der 57- jährige Mann wurden leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg führt die Ermittlungen zur Brandursache. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Jacqueline Fischer
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

