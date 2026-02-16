PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einfamilienhaus nach Dachstuhlbrand unbewohnbar

Ratzeburg (ots)

16.02.2026 | Kreis Stormarn | 14.02.2026 - Bad Oldesloe

Samstagvormittag (14.02.2026), gegen 09.20 Uhr kam es in der Straße Rehkoppel in Bad Oldesloe zu einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus.

Ein Nachbar entdeckte eine starke Rauchentwicklung und informierte umgehend die Bewohner, die vor dem Verlassen ihres Hauses zunächst noch eigene Löschversuche unternahmen.

Die ebenfalls alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen dann umgehend mit den Löscharbeiten.

Während die 57-jährige Eigentümerin unverletzt blieb, erlitt ihr 59-jähriger Mann eine leichte Rauchgasintoxikation.

Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. Das Einfamilienhaus ist derzeit unbewohnbar.

