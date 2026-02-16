Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Ammersbek - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

16.01.2026 | Kreis Stormarn | 12.-13.01.2026 - Ammersbek

Bereits in der vergangenen Woche, von Donnerstag (12.02.2026) auf Freitag (13.02.2026) ist es in Ammersbek zu einem Einbruch in ein Reihenhaus gekommen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.

Zwischen Donnerstag, 13.00 Uhr und Freitag, 13.45 Uhr nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner aus und drangen über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten des Reihenhauses in der Straße Beekloh ein.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Ahrensburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 04102/809-0 sowie per Mail über Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell