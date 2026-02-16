PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Ammersbek - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

16.01.2026 | Kreis Stormarn | 12.-13.01.2026 - Ammersbek

Bereits in der vergangenen Woche, von Donnerstag (12.02.2026) auf Freitag (13.02.2026) ist es in Ammersbek zu einem Einbruch in ein Reihenhaus gekommen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.

Zwischen Donnerstag, 13.00 Uhr und Freitag, 13.45 Uhr nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner aus und drangen über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten des Reihenhauses in der Straße Beekloh ein.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Ahrensburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 04102/809-0 sowie per Mail über Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
  • 14.02.2026 – 14:08

    POL-RZ: Viele witterungsbedingte Unfälle in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn

    Ratzeburg (ots) - 14. Februar 2026 | Polizeidirektion Ratzeburg In der Zeit von Freitag (13. Februar 2026), 18:15 Uhr und Samstag (14. Februar 2026), 07:30 Uhr wurden der Polizei insgesamt 78 witterungsbedingten Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeidirektion Ratzeburg gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es bei winterlichen Witterungsbedingungen zu 20 ...

  • 13.02.2026 – 14:56

    POL-RZ: Verletzte nach Brand eines Einfamilienhauses

    Ratzeburg (ots) - 13. Februar 2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 12.12.2026 - Groß Grönau Gestern Mittag (12. Februar 2026) kam es zu einem Küchenbrand im Tannenredder in Groß Grönau. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam ein 72-jähriger Mann gegen 12:30 Uhr nach Hause und bemerkte eine starke Rauchentwicklung. Er lief ins Haus. Eine 88- jährige Lübeckerin wartete vor dem Haus und rief nach ihm, als er nicht wieder ...

  • 13.02.2026 – 08:25

    POL-RZ: Polizei sucht Zeugen für Einbruch in Ahrensburg

    Ratzeburg (ots) - 13.02.2026 | Kreis Stormarn | 12.02.2026 - Ahrensburg Am Donnerstag soll es in Ahrensburg zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall. Zwischen ca. 16:30 Uhr und 23:30 Uhr sollen Unbekannte gewaltsam in eine Wohnung in der Straße Am Neuen Teich in Ahrensburg eingedrungen sein, als die Bewohner nicht zu Hause waren. Die Tatverdächtigen sollen die ...

