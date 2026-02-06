PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Versuchter Krediterlangungsbetrug in Millionenhöhe - Festnahme des Täters gelingt durch Mitwirken eines Bankmitarbeiters bevor ein Schaden eintritt

Wedel (ots)

Nach einem versuchten Krediterlangungsbetrug in Millionenhöhe am vergangenen Freitag (30.01.2026) ist es am darauffolgenden Dienstag (03.02.2026) zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen gekommen. Entscheidende Mithilfe leistete hierbei ein Mitarbeiter der betroffenen Bank.

Gegen 16:20 Uhr am Freitag erstattete ein Bankmitarbeiter Anzeige gegen einen 53-jährigen Hamburger österreichischer Nationalität. Dieser hatte in dem betroffenen Geldinstitut einen Kreditantrag in Höhe von 1,5 Millionen Euro gestellt.

Der Täter hatte hierzu alle nötigen Unterlagen im Vorwege eingereicht. Bei einer letzten Gegenprüfung eines Grundbucheintrags fielen dem zuständigen Bankmitarbeiter kurz vor Auszahlung des Kredits Unstimmigkeiten auf, wodurch er die vermeintlich richtigen Dokumente und Urkunden abermals überprüfte und als beinahe perfekte Fälschungen erkannte.

In Abstimmung mit der Kriminalpolizei Pinneberg und der Polizei Wedel sorgte der Anzeigende unter einem Vorwand dafür, dass der Österreicher am Dienstag persönlich in der Bankfiliale erschien.

Nachdem der Täter und seine 24-jährige Mittäterin (österreichisch) durch das Bankpersonal als solche identifiziert wurden, nahmen bereitgehaltene Polizeibeamte des Brennpunktdienstes Wedel die Personen widerstandslos vorläufig fest und übergaben sie an die Kriminalpolizei Pinneberg.

Im Anschluss durchsuchten Einsatzkräfte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft und des Amtsgerichts Itzehoe eine Wohnanschrift in Hamburg und beschlagnahmten diverses Beweismaterial. Die Ermittler entließen die Tatverdächtigen im Anschluss aus den polizeilichen Maßnahmen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt gegen die beiden Personen ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betrugs und Urkundenfälschung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Niklas Stäß
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: niklas.staess@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

  • 06.02.2026 – 14:15

    POL-SE: Bad Segeberg/Wahlstedt/Leezen/Rickling - Acht Verkehrsdelikte in einer Nacht

    Bad Segeberg (ots) - Einsatzstreifen des Polizeireviers Bad Segeberg haben in der Nacht von Mittwoch auf den gestrigen Donnerstag (05.02.2026) zwei Trunkenheitsfahrten, eine mutmaßliche Cannabis-Fahrt und fünfmal Fahren ohne Fahrerlaubnis im Revierbereich festgestellt. Kurz nach 20 Uhr am Mittwoch (04.02.2026) ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 15:05

    POL-SE: Barmstedt - Gemeinsam gegen Vandalismus - Polizei erhöht den Kontrolldruck

    Barmstedt (ots) - Seit einigen Monaten kommt es in Barmstedt zu einer deutlichen Häufung von Straftaten, wie Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen und an Gebäuden, Diebstählen, Hausfriedensbrüchen und Abbrennen von nicht zugelassener Pyrotechnik. Nach den bisher geführten Ermittlungen soll eine Gruppe von Jugendlichen mutmaßlich für eine Vielzahl der Taten ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 14:14

    POL-SE: Tangstedt (OD) - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B 432

    Tangstedt (OD) (ots) - Am Mittwochvormittag (04.02.2026) ist es auf der B 432 zwischen Norderstedt und Kayhude zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Zwei Personen wurden leicht und eine Person schwer verletzt in Krankenhäuser verbracht. Die Bundesstraße musste lange gesperrt werden. Gegen 11.25 Uhr fuhr eine Fahrzeugführerin (deutsche ...

    mehr
