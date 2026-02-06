Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg/Wahlstedt/Leezen/Rickling - Acht Verkehrsdelikte in einer Nacht

Bad Segeberg (ots)

Einsatzstreifen des Polizeireviers Bad Segeberg haben in der Nacht von Mittwoch auf den gestrigen Donnerstag (05.02.2026) zwei Trunkenheitsfahrten, eine mutmaßliche Cannabis-Fahrt und fünfmal Fahren ohne Fahrerlaubnis im Revierbereich festgestellt.

Kurz nach 20 Uhr am Mittwoch (04.02.2026) stellten die Beamten auf der Hamburger Straße in Leezen den ersten Verkehrssünder fest. Ein 43-jähriger Ukrainer hatte seinen Pkw mit 1,22 Promille geführt. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und nahmen den Mann mit zum Revier. Hier entnahm ein Arzt die Blutprobe. Im Anschluss untersagen die Einsatzkräfte die Weiterfahrt und entließen den Fahrer.

Um 21:15 Uhr stoppte eine andere Streife in der Dorfstraße in Rickling einen VW. Der 42-jährige Fahrer (deutsch) behauptete zunächst seinen Führerschein nicht dabei zu haben. Eine Überprüfung ergab allerdings, dass der Mann aus dem Kreis Segeberg seinen Führerschein bereits 2021 abgeben musste. Den angeblich im Nachgang in Polen neu erlangten Führerschein konnte der Fahrer auch zu Hause nicht auffinden. Ihm droht ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Kurz vor 22 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte einen Mercedes in der Wahlstedter Industriestraße. Auch dessen 40-jähriger Fahrer aus dem Umland (deutsch) war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Allerdings saß seine Ehefrau auf dem Beifahrersitz. Diese hätte eine Führerschein gehabt, traute sich aber aufgrund der Witterung nicht zum Einkaufen zu fahren.

Eine gute halbe Stunde später hielten die Beamten einen 25-Jährigen (deutsch) am Steuer eines Transporters in der Kieler Straße in Wahlstedt an. Auch hier behauptete der Fahrer aus dem Segeberger Umland seinen Führerschein nicht dabei zu haben. Ein Abfrage im System widerlegte seine Aussage, so dass er seinen Wagen stehen lassen musste.

Um Mitternacht stoppte die nächste Streife einen Citroen in der Waldstraße, ebenfalls in Wahlstedt. Der 23-jährige Syrer konnte auch keinen Führerschein vorlegen. Die Beamten stellten daraufhin die Fahrzeugschlüssel sicher.

Auf der B 206 in Bad Segeberg fiel den Polizisten um 01:40 Uhr ein VW Polo auf. Bei der anschließenden Kontrolle gab der 19-jährige Fahrer (deutsch) aus der Nähe von Kiel an, am Wochenende einen Joint geraucht zu haben. Ein Urintest verlief positiv auf THC. Die Beamten nahmen den jungen Mann zwecks Blutprobe mit zum Revier.

Um 02:30 Uhr am frühen Donnerstagmorgen kontrollierten Einsatzkräfte am Markt in Wahlstedt einen Mercedes. Die 43-jährige Fahrerin (deutsch) behauptete ebenfalls, ihren Führerschein zu Hause gelassen zu haben. Aufgrund eines dringenden Einsatzes brachen die Beamten die Kontrolle zunächst ab, stellte aber bei einer nachträglichen Überprüfung im System fest, dass auch die Wahlstedterin keinen Führerschein hat.

Allen Fahrzeugführern drohen Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zudem müssen die Fahrzeughalter mit einer Anzeige wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich daraufhin, dass Fahrzeughalter sicherstellen müssen, dass der/die Fahrzeugführerin einen Führerschein hat.

Zum Abschluss fiel kurz nach 03:00 Uhr in der Bad Segeberger Kurhausstraße ein Radfahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Nachdem der 55-jährige Deutsche zunächst in Schlangenlinien gefahren war, prallte er beinahe gegen eine Straßenlaterne, als die Polizisten ihn zum Anhalten aufforderten. Ein Atemalkoholtest ergab über 1,7 Promille. Den Beamten gegenüber gab der Bad Segeberger an, keinen Führerschein mehr zu haben. Er sei bereits vor ungefähr zwei Jahren betrunken auf dem Fahrrad mit über zwei Promille erwischt worden. Die Streife nahm den Mann mit zur Blutprobe zur Dienststelle. Hier entnahm ein Arzt die angeordnete Blutprobe.

Das Polizeirevier Bad Segeberg wird zur Verbesserung der Verkehrssicherheit weiterhin ein Hauptaugenmerk auf die Überwachung des Straßenverkehrs legen und kündigt weitere Kontrollen an.

