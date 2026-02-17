Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Die etwas andere Verkehrskontrolle

Ratzeburg (ots)

17.02.2027 | Polizeidirektion Ratzeburg

Im Rahmen der vergangenen europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche Truck & Bus führten Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers (PABR) Ratzeburg vom 09. bis 13.02.2026 auf der A1 eine besondere Form der Verkehrskontrolle durch und stellten dabei zahlreiche Handyverstöße fest.

Die Beamten nutzten am Montag und Dienstag sowie Donnerstag und Freitag einen Reisebus, aus welchem heraus sie aus erhöhter Position den fließenden Verkehr zwischen dem Kreuz Lübeck und dem Kreuz Hamburg Ost beobachteten. Stellten die Einsatzkräfte einen Verstoß fest - beispielsweise die verbotswidrige Nutzung eines Smartphones - starteten sie die Videoaufzeichnung mit einer Kamera. Auf diese Weise dokumentierten die Beamten die Verstöße für die Bußgeldstelle, sodass im Streitfall ein Foto oder Video vor Gericht mögliche Klarheit bringen könnte. Hinter dem Bus fuhren mehrere Zivil- und Streifenwagen mit Kontrollkräften, welche die betroffenen Fahrer oder Fahrerinnen an der nächsten Ausfahrt von der Autobahn herunterleiteten und dort kontrollierten. Aufmerksam wurden die Beamten des PABR Ratzeburg auf das Kontrollkonzept im Austausch mit Kollegen der Polizei Baden-Württemberg, welche ein eigens mit Kameras ausgestattetes Wohnmobil nutzten. Das Konzept mit dem Reisebus entwickelten die Beamten des PABR Ratzeburg 2023 eigenständig und planen diese besonderen Kontrollen seither ca. ein- bis zweimal pro Jahr ein.

Insgesamt stellten die Beamten in der letzten Woche in 77 Fällen eine verbotswidrige Handynutzung während der Fahrt fest, darunter 13 bei Kleinlastern und 14 bei größeren LKW ab 3,5 Tonnen. Ein erschreckendes Kontrollergebnis in Anbetracht der derzeitigen Witterungslage, welche von Verkehrsteilnehmern eigentlich die volle Aufmerksamkeit abverlangt. Derartige Ablenkungen können schnell zu Unfällen mit verheerenden Folgen führen. Wer sein Smartphone verbotswidrig während der Fahrt nutzt, muss außerdem mit einem Bußgeld von 100 Euro plus Bearbeitungsgebühr rechnen. Positiv fiel den Einsatzkräften jedoch auf, dass sich dieses Mal fast alle Betroffenen einsichtig zeigten.

Weitere Kontrollen befinden sich bereits in Planung.

