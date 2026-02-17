PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Die etwas andere Verkehrskontrolle

POL-RZ: Die etwas andere Verkehrskontrolle
  • Bild-Infos
  • Download

Ratzeburg (ots)

17.02.2027 | Polizeidirektion Ratzeburg

Im Rahmen der vergangenen europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche Truck & Bus führten Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers (PABR) Ratzeburg vom 09. bis 13.02.2026 auf der A1 eine besondere Form der Verkehrskontrolle durch und stellten dabei zahlreiche Handyverstöße fest.

Die Beamten nutzten am Montag und Dienstag sowie Donnerstag und Freitag einen Reisebus, aus welchem heraus sie aus erhöhter Position den fließenden Verkehr zwischen dem Kreuz Lübeck und dem Kreuz Hamburg Ost beobachteten. Stellten die Einsatzkräfte einen Verstoß fest - beispielsweise die verbotswidrige Nutzung eines Smartphones - starteten sie die Videoaufzeichnung mit einer Kamera. Auf diese Weise dokumentierten die Beamten die Verstöße für die Bußgeldstelle, sodass im Streitfall ein Foto oder Video vor Gericht mögliche Klarheit bringen könnte. Hinter dem Bus fuhren mehrere Zivil- und Streifenwagen mit Kontrollkräften, welche die betroffenen Fahrer oder Fahrerinnen an der nächsten Ausfahrt von der Autobahn herunterleiteten und dort kontrollierten. Aufmerksam wurden die Beamten des PABR Ratzeburg auf das Kontrollkonzept im Austausch mit Kollegen der Polizei Baden-Württemberg, welche ein eigens mit Kameras ausgestattetes Wohnmobil nutzten. Das Konzept mit dem Reisebus entwickelten die Beamten des PABR Ratzeburg 2023 eigenständig und planen diese besonderen Kontrollen seither ca. ein- bis zweimal pro Jahr ein.

Insgesamt stellten die Beamten in der letzten Woche in 77 Fällen eine verbotswidrige Handynutzung während der Fahrt fest, darunter 13 bei Kleinlastern und 14 bei größeren LKW ab 3,5 Tonnen. Ein erschreckendes Kontrollergebnis in Anbetracht der derzeitigen Witterungslage, welche von Verkehrsteilnehmern eigentlich die volle Aufmerksamkeit abverlangt. Derartige Ablenkungen können schnell zu Unfällen mit verheerenden Folgen führen. Wer sein Smartphone verbotswidrig während der Fahrt nutzt, muss außerdem mit einem Bußgeld von 100 Euro plus Bearbeitungsgebühr rechnen. Positiv fiel den Einsatzkräften jedoch auf, dass sich dieses Mal fast alle Betroffenen einsichtig zeigten.

Weitere Kontrollen befinden sich bereits in Planung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 10:39

    POL-RZ: Unfall mit zwei Leichtverletzten

    Ratzeburg (ots) - 17.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 16.02.2026 - BAB 24 / Sachsenwald Gestern Morgen, gegen 08.30 Uhr, ist es auf der Bundesautobahn 24 in Höhe des Forstgutbezirks Sachsenwald, zwischen den Anschlussstellen Schwarzenbek/Grande und Witzhave zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden zwei unfallbeteiligte Fahrzeugführer leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 40-jährige ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 13:37

    POL-RZ: Verkehrsunfallflucht - Wer fuhr in den Zaun und das Gartenhaus?

    Ratzeburg (ots) - 16.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 13.-14.02.2026 - Wentorf bei Hamburg Bereits in der Nacht von Freitag (13.02.2026) 18.00 Uhr auf Samstag (14.02.2026) 10.30 Uhr, kollidierte ein noch unbekannter Pkw in der Kirschkoppel in Wentorf zunächst mit einem Gartenzaun und beschädigte anschließend das dahinterstehende Gartenhaus. Vom verursachenden ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 13:35

    POL-RZ: Einfamilienhaus nach Dachstuhlbrand unbewohnbar

    Ratzeburg (ots) - 16.02.2026 | Kreis Stormarn | 14.02.2026 - Bad Oldesloe Samstagvormittag (14.02.2026), gegen 09.20 Uhr kam es in der Straße Rehkoppel in Bad Oldesloe zu einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus. Ein Nachbar entdeckte eine starke Rauchentwicklung und informierte umgehend die Bewohner, die vor dem Verlassen ihres Hauses zunächst noch eigene Löschversuche unternahmen. Die ebenfalls alarmierten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren